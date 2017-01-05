Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor devre arasına transferde fırtına gibi girdi. En önemli takviye olarak gurbetçi yıldız Serdar Taşçı ön plana çıkıyor. Alman Milli Takımı’nın da formasını giyen 29 yaşındaki oyuncuya imza attırıldı. Stuttgart, Spartak Moskova, Bayern Münih gibi üst düzey takımlarda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Bordo-mavililer Taşçı’ya senelik 2.3 milyon avro ödeyecek. Stoperi Serdar Taşçı ile sağlama alan Trabzonspor, sağ ve sol bekte yaşanan sıkıntıları da iki etkili transferle giderdi. En son Portekiz’in Sporting Lizbon takımında forma giyen serbest statüdeki sağ bek oyuncusu Joao Pereira ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Sıra geldi golcüye

Bordo-mavili kulüp Portekizli oyuncuya toplam 1 milyon 430 bin avro garanti ücret ödeyecek. Sol beke ise Arjantin’in San Lorenzo takımında forma giyen Emmanuel Mas takviye edildi. Bordo-mavili kulüp, 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Arjantinli oyuncuya toplam 4 milyon 802 bin avro, oyuncunun kulübü San Lorenzo’ya da 1 milyon 500 bin avro ödeyecek. 27 yaşında 1,83 metre boyundaki futbolcu, bu sezon takımının 11 lig maçında 90’ar dakika olmak üzere 990 dakika forma giymiş, 1 gol ve 1 asist yapmıştı. Trabzonspor üç takviye ile savunma hattını oldukça güçlendirirken, taraftarlar şimdi de özlemle gol sorununu çözecek ismin transferini bekliyor.

KAMPA KATILDILAR

Trabzonspor ikinci yarı için hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek beldesindeki bir otelin futbol sahalarında sürdürdü. Antrenmana yeni transferler Mas ve Pereira da katıldı. Serdar Taşçı’nın da 1-2 gün içinde kampa katılması bekleniyor.

JOAO PEREİRA

“Portekizli Garrincha”

Pek çokları ona “Portekizli Garrincha” der. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birine benzetilmesinin nedeni ise Lizbon’un en belalı semtlerinden Casal Ventoso’da büyümesine rağmen, yeteneği, sıra dışı tekniği, dripling yeteneği ve milimetrik ortalarıyla öne çıkması. Oldukça hızlı olması, sağ kanadı koridor gibi kullanması ve takımına hücumda sürekli yardım etmesi özellikleridir.

Matheus Carvalho

(Publico gazetesi-Portekiz)

EMMANUEL MAS

Hücumu seviyor

Onun savunma oyuncusu olarak transfer edildiğini biliyorum. Ama daha çok hücum yönleriyle dikkat çekecek. Hızı var. Özellikle direnci ve uzun süre oyundan düşmemesi dikkatinizi çekecek. Takımının gol şansları yakalaması için pek çok deneme yapacak. Oyun içindeki en büyük özellikleri; nasıl ki hücuma gidiyorsa aynı şekilde geriye gelmesi.

Diego Paulich

(Ole gazetesi-Portekiz)