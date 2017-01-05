Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların renklerine bağladığı HNK Rijeka’nın Hırvat stoperi Matej Mitrovic’in transferinde eski bir Kartal var... 4.5 yıllık anlaşma yapılan ve bonservisine 3 milyon avro, kendisine ise yıllık 1 milyon avro verilecek 23 yaşındaki stoperin hikayesini menajeri Ivan Cvjetkovic anlattı: “Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve Matej’in kariyeri için çok önemli bir sıçrama noktası olacak. Beşiktaş seçeneği Matej’i çok heyecanlandırdı. Daha önce Beşiktaş’ta forma giyen Cevat Şekerbegovic’in bu süreçte çok olumlu referansları oldu. Hiç kuşku yok ki onun söyledikleri bizim için çok önemliydi. Beşiktaş son derece iyi organize olmuş bir kulüp. Vizyonu var.”