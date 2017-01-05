İlk yarıya performansından ziyade tartışmaları ve sakatlığı ile damga vuran isim Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş’ın önemli değeri. Antalya kampında Babel’in ardından o da gazetecilerin karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Gündemi, transferleri, Gaziantepspor maçındaki penaltı tartışmasını dile getirdi. İşte Oğuzhan Özyakup’un öne çıkan sözleri:
∂ Tolgay ya da Atiba’nın yanında orta sahada, ön liberoda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocam 10 numarada da görev verirse elimden geleni yapmaya çalışıyorum.
∂ Sosa ve Mario Gomez’in kalitelerini tartışamayız. Birisi Gol Kralı, diğeri Asist Kralı oldu. Ama yerlerine kaliteli oyuncular geldi.
∂ Geçen sezona göre daha da olgunlaştık. Daha atak oynuyorduk. Bu sezon ise öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutabiliyoruz.
∂ Mario Gomez varken de penaltıları ben atıyordum. Gaziantep maçında iyiydim ve atmak istedim. Kaçırınca çok konuşuldu. Atsam bu kadar gündem olmazdı.
∂ Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Potadakiler belli ama bizim asıl rakibimiz kendimiz.
∂ Hakemlerimiz büyük baskı altında. İşi çok zor. Biz nasıl hata yapıyorsak onlar da yapacak.
∂ Benim Beşiktaş’tan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Çünkü burada çok mutluyum.”
Özyakup: Olgunlaştık
“Geçen sezona göre öne geçtiğimizde skoru tutabiliyoruz. Daha olgunuz. Şampiyonluk için önemli bir detay”
İlk yarıya performansından ziyade tartışmaları ve sakatlığı ile damga vuran isim Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş’ın önemli değeri. Antalya kampında Babel’in ardından o da gazetecilerin karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Gündemi, transferleri, Gaziantepspor maçındaki penaltı tartışmasını dile getirdi. İşte Oğuzhan Özyakup’un öne çıkan sözleri:
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