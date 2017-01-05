Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarıya performansından ziyade tartışmaları ve sakatlığı ile damga vuran isim Oğuzhan Özyakup. Beşiktaş’ın önemli değeri. Antalya kampında Babel’in ardından o da gazetecilerin karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu. Gündemi, transferleri, Gaziantepspor maçındaki penaltı tartışmasını dile getirdi. İşte Oğuzhan Özyakup’un öne çıkan sözleri:

∂ Tolgay ya da Atiba’nın yanında orta sahada, ön liberoda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocam 10 numarada da görev verirse elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

∂ Sosa ve Mario Gomez’in kalitelerini tartışamayız. Birisi Gol Kralı, diğeri Asist Kralı oldu. Ama yerlerine kaliteli oyuncular geldi.

∂ Geçen sezona göre daha da olgunlaştık. Daha atak oynuyorduk. Bu sezon ise öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutabiliyoruz.

∂ Mario Gomez varken de penaltıları ben atıyordum. Gaziantep maçında iyiydim ve atmak istedim. Kaçırınca çok konuşuldu. Atsam bu kadar gündem olmazdı.

∂ Tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Potadakiler belli ama bizim asıl rakibimiz kendimiz.

∂ Hakemlerimiz büyük baskı altında. İşi çok zor. Biz nasıl hata yapıyorsak onlar da yapacak.

∂ Benim Beşiktaş’tan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Çünkü burada çok mutluyum.”