Siyah-beyazlı takımın Rijeka'dan transfer ettiği Hırvat oyuncu Mitrovic, gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki savunma oyuncusunu Atatürk Havalimanı’nda İdari Direktör Yardımcısı Berkay Türkmen karşıladı. Mitrovic'in bugün sağlık kontrolünden geçmesi ve resmi sözleşme imzalayarak takımın Antalya kampına katılması bekleniyor. 