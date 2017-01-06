Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Antalya kampı ‘şanssız’ başladı. Sarı-kırmızılı takımın kalesi üst üste sakatlıklarla sarsıldı. Takımın 1 numarası Fernando Muslera’nın sol serçe parmağında kırık çıktı. Kulüp doktoru Yener İnce, Uruguaylı file bekçisinin MR’ının çekildiğini söylerken, korkulacak bir durumun olmadığını ve Muslera’nın ligin 17. haftasında 14 Ocak’ta oynanacak Atiker Konyaspor maçına yetişeceğini söyledi.

Eray göreve!

Bir başka can sıkıcı haber de Cenk Gönen’den geldi. Yener İnce, Gönen’in de sol dizinden menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat edildiğini duyurdu. Çalışmalara başlayan futbolcunun, 18. haftadaki Kardemir Karabükspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor. Riekerink, “Eray göreve” demeye hazırlanırken bu defa 3. kaleci Eray İşcan’ın da arka adale sakatlığı yaşadığı haberi moralleri iyiden iyiye bozdu. Sarı-kırmızılı takımın neredeyse hazırlık maçlarında oynatacak kalecisi kalmadı.