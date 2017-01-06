Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Eren Derdiyok, Antalya kampında basının karşısına geçti. İlk yarıdaki performansı değerlendiren golcü oyuncu “Sezon başında iyi bir başlangıç yakaladık. Ben de çok iyi adapte oldum. Özel bir kritik yapmam gerekirse düşüş oldu. Bunlar olabiliyor. Takımın oyununa ayak uydurmak, aynı seriyi yakalamak lazım. İyi bir takımız. Taraftarımız mükemmel. İyi günde kötü günde bizi yalnız bırakmadılar. İlk yarıda oynadığımız futbol her zaman çok iyi değildi. Bazen iyi oynamazsın ama maç kazanırsın; bazen forvet gol atmaz ama takım kazanır. Bu hazırlık sürecini iyi değerlendirip daha iyi olacağımıza yüzde yüz eminim. Takım, futbolcular ve teknik ekip kaliteli. Bunu sahaya yansıtırsak zor tutuluruz” diye konuştu.

Tek kalmaya hazırım

Bir dönem formasını Lukas Podolski’ye kaptıran 28 yaşındaki golcü, “Hocamız önce beni, sonra Podolski’yi oynattı. O an sisteme daha yakın gördüğü için bu böyle oldu. Bu beni hiç bozmadı. Aldığım maç dakikalarında iyi olmaya çalıştım. İyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu bir takım oyunu. Biri oynar, diğeri oynamaz ama aynı yolda gitmeliyiz. Çünkü buna ihtiyacımız var” yorumunu yaptı. Podolski’nin ayrılması durumunda tek forvet kalacağı hatırlatılan Eren, “Forvette eksik kalırız. Yük binse bile bunun için de çok çalışıyorum. Zihinsel olarak da hazırım. Gol serimi ilk baştaki duruma getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

GOLLER CEPTE EREN GÖZDE!

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golü G.Saray’ın yıldızı Eren Derdiyok’un, Beşiktaş derbisinde attığı gol oldu. 2-2 sona eren derbide G.Saray’ı Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçiren Eren’in golünü, GollerCepte uygulaması üzerinden 49 bin 141 kişi izledi.