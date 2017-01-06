Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferin en popüler ismi Mehmet Ekici kesin kararını verdi. Türk futbolunun “Üç Büyükler”i Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği yarışta Ekici tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandı. Trabzonspor kariyerini sonlandırmaya karar veren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Dirk Advocaat’la yaptığı görüşmeden sonra rotasını Fenerbahçe’ye çevirdi. En başından beri sarı-lacivertlilere daha sıcak bakan Ekici, Hollandalı teknik adamın kendisiyle ilgili düşüncelerini, oyun planlarını ve hedeflerini dinledikten sonra kararını netleştirdi. Mehmet Ekici bu konuşmadan sonra “Ben Fenerbahçe’de oynamak istiyorum. Diğer tekliflerle ilgilenmiyorum” dediği Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’dan transferi konusunda yardım istedi.

Antalya’da kavuşacaklar

Fenerbahçe’nin Aatıf Chahechouhe ve 1.5 milyon avroluk teklifini kabul eden Muharrem Usta ise Mehmet Ekici’ye kulüplerin anlaştığı, sadece Aatıf konusunda sıkıntı olduğunu belirtti. Başkan Usta, Ekici’ye, “Aatıf’la anlaşma netleştiğinde sen de istediğine kavuşacaksın” müjdesi verdi. İlk etapta Fenerbahçe’den ayrılmak istemeyen, sonrasında ise Antalya’ya gitmeyi arzu eden Aatıf’ın Ersun Yanal ve Muharrem Usta’yla yaptığı görüşmeler neticesinde imzaya yakın olduğu ve ücret konusundaki detayların çözülmesiyle Faslı yıldızın Trabzon’a imza atacağı öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği dev takasın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması ve Mehmet Ekici ile Aatıf’ın, Antalya kampı döneminde kulüp değiştirmeleri bekleniyor. > M.Emin ULUÇ