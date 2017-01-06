Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea'de forma şansı bulamayan John Obi Mikel, Çin'in Tianjin Teda takımına transfer oldu. 10 sezondur Chelsea forması giyen 29 yaşındaki oyuncu İngiliz ekibinden bedelsiz ayrıldı. Obi Mikel, yeni kulübünden yıllık 8.5 milyon Euro alacak.

Chelsea'de 374 maça çıkan ve Maviler'de 11 kupa kazanan Mikel, transferle ilgili umutlu konuşurken henüz önünde futbol oynamak için uzun yıllar olduğunu ve yeni bir mücadele için Çin'i tercih ettiğini söyledi.

Yeni sezon öncesi Oscar ve Carlos Tevez gibi oyuncular Çin'e transfer oldu. Pepe, Axel Witsel gibi oyuncuların adı da Çin kulüpleriyle anılıyor.