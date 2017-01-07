Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague 16.hafta maçında Fenerbahçe sahasında İtalyan temsilcisi Emporio Armani Milano’yu 86-79 mağlup etti. Temsilcimiz bu sonuçla normal sezondaki 10. galibiyetini elde ederken, Milano’nun mağlubiyet serisi 9’a yükseldi.Fenerbahçe maça İtalyan yıldızı Luigi Datome’nin sayılarıyla başlarken Udoh periyot başında ikinci faulünü alarak kenara geldi. Milano ise Fenerbahçe savunmasının arkasına attığı uzun paslarla sayılar bulurken Mantas Kalnietis bu çeyrekte 12 sayı atarak takımının en etkili ismi oldu. Periyot 19-18 İtalyan ekibinin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Nunnaly kopardı

Milano’nun geçiş hücumlarla sayı bulmasına ikinci çeyreğin ilk bölümünde de dur diyemeyen Fenerbahçe skor üstünlüğünü ve oyun temposunu rakibine kabul ettirmekte zorlandı. Devreyi 41-40 önde kapatan sarı-lacivertliler üçüncü çeyrekte rakibin oyun temposunu belirlemesine engel olamadı. Bu bölümde tekrar öne geçen İtalyan ekibine Udoh ve Datome’nin iyi oyunuyla cevap veren Fenerbahçe son çeyreğe 63-58 önde girmeyi başardı. Sarı-lacivertliler final bölümünde skor üretmekte sıkıntı çekmedi ancak rakibine de kolay sayılar verdi. Son 2 dakikaya 78-77 önde giren Fenerbahçe Nunnally’den gelen üçlükle rahatlarken maçı da 86-79 kazandı.