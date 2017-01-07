Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çaykur Rizespor ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortak olarak kullanılan ÇAYKUR Didi Stadyumu, Yeni Şehir Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’nun elektriği geçtiğimiz gün 2015 yılından bu yana biriken 620 bin TL’lik borcundan dolayı kesildi. Elektrikleri kesen Çoruh Elektrik’in bağlı bulunduğu, Rizeli Kazancı ailesine ait Aksa Holding aynı zamanda ÇAYKUR Rizespor’un sponsorlarından bir tanesi. Elektriklerin kesilmesinin ardından durumu haber alan ÇAYKUR Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan’ın borcu yapılandırarak elektriklerin yeniden açılmasını sağladığı öğrenildi. Elektriklerin kesilmesi ile kapalı spor salonu ve yüzme havuzunun bulunduğu bölümlerin soğuması ile hizmette aksamalar yaşandığı öğrenildi.