Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk ÜNAL

Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri’nin katıldığı 2016-2017 Sezonu Devre Arası Semineri, dün Antalya Belek’te başladı. Seminer 11 Ocak’ta sona erecek. Seminer öncesi profesyonel 22 hakemden 4 tanesinin sakatlık yaşaması akıllara antrenman programlarının doğru yapılıp yapılmadığını akla getirdi. Özellikle belli yaşın üzerindeki hakemlerde sakatlıklar arttı ya da kronikleşti. Bu arada ilk yarıda maç içinde sakatlanan Arkın Akgöl, Kemal Yılmaz gibi yardımcı hakemler 4.hakemlerle görev değişikliği yapmıştı. Ekrem Kan, Serkan Gençerler’in sakatlıkları devam ediyor.

MHK 2.YARI ZORLANACAK

Devre arası klasman yapan MHK, 22 kişilk Süper Lig kadrosuna yeni isim eklemedi. 3-4 hakemin 2.yarıya hazır olmayacak olması MHK’nın işini zorlaştıracak. İlk yarıda kötü maç yönetse de hiç dinlenmeden görev alan hakem sayısı çok fazla olmuştu. Bunun ikinci yarıda aynen devam etmesi bekleniyor. Hakemler sistemin dışında kalmamak için sakat olsalar da görev almaktan kaçınmıyorlar.

ATLETİK TESTLER BUGÜN

MHK, bugün Antalya’da hakemleri atletik testten geçirecek. Özellikle sakat hakemlerin fazla olması ve testi geçemeyecekler olursa cuma günü başlayacak olan lig öncesi MHK çok zorlanacak. Antalya’daki seminere aksayan uçak seferleri yüzünden çok sayıda hakem zamanında katılamadı.

İŞTE SAKATLARIN SON DURUMU:

Halis Özkahya: Sakatlığı sebebiyle ligde ilk 11 hafta görev alamadı. Ancak sakatlığı ara ara nüksediyor. Son yönettiği G.Saray-Alanya maçının devre arasında ikinci yarıya çıkmamayı düşündü. Maçı zor tamamladı. Tedavi süreci devam ediyor.

Barış Şimşek: 25 Kasım’da yönettiği Galatasaray-Bursa maçından beri sakatlığı devam ediyor. Ligin 2.yarısına hazır dönebilmesi zor.

Tolga Özkalfa: Geçtğimiz salı günü İstanbul’da topuk dikeninden ameliyat oldu. 2 hafta sonra antrenmanlara başlayabilecek.

Ümit Öztürk: Geçen sezondan kalma sakatlığı bulunuyor. Tedavisi devam ediyor. Zaman zaman zorlandığı maçlar oldu. Pek dinlenme fırsatı bulamadı.