Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takımının Espanyol ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta Celso Borges’in golünün pasını veren Emre bu sezonki asist sayısını üçe yükseltti. Takımının oynadığı son dört maça da 11’de başlayan Emre, İspanyol basının da dikkatini çekti ve lige ısındıkça her geçen gün takımı adına daha da öne çıktığı ifade dildi.