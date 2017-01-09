Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Antalya’daki dördüncü Kartal Yuvası mağazasının açılışına katıldı. Ve haliyle gündemdeki konu önceki gün tesis açılışında yaşanan Samuel Eto’o olayıydı… Başkan Orman Eto’o olayının sürecini ve son yaşanan olayı değerlendirdi: “Eto’o olayında bizden bir talep gelmedi. İlk talep ondan geldi. Beşiktaş’a gelmek istediğini söyledi. Taraftarın da sempatisi vardı. Biz ısrarcı değildik ve zaten ölüp bittiğimizi de söylemedik. Eto’o konusunda Başakşehir ve Trabzonspor’un da ilgisi vardı. İlgilenen sadece biz değildik. Antalyaspor bırakmak istemiyorsa saygı duyarız ancak bu tarz doğru bir tarz değil.

Çocukça işler

Biz tesis açılışına yönetici arkadaşlar ve Şenol Güneş’le birlikte misafir olarak gittik. Ancak o sırada bunlar oldu ve kameralar bize odaklandı. Daha evvelden kurulmuş bir algı var. Çocukça işler. Biz bu tarz hareketleri 15-16 yaşında bıraktık. Üzücü olan algı operasyonuydu. Sanki Eto’o’yu tek isteyen bizdik. Başka kulüpler de vardı.

Kale alınacak adamlar değil

Transfer olur olmaz ama düzgün şekilde açıklamalar yapılır. Adamlık budur. Böyle bir şey ile muhatap olduğumuz için üzüldüm. Ayıp ve ucuz şeyler. Bunu yapanlar kale alınacak adamlar değil. Bunu Antalyaspor’a mal etmem. Kişiler gelir geçer camialar kalır. Beşiktaş büyük kulüptür ve büyüklüğüne yakışır şekilde davranır. Beşiktaş’ta bir oyuncu kaldıraç noktası olamaz. Oyuncu endeksli bir kulüp değiliz. Kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncu hayırlı olsun.

F.Bahçe göndermesi

(Antalyaspor Başkanı’nın F.Bahçe’ye yakın olduğu yönündeki soru üzerine) Beşiktaş Kulübü’nün yöneticisi o tarz iddialarla ve konularla ilgilenmez ancak tarz olarak o üsluba benzediğini söyleyebilirim. Biz Antalyaspor ile maçımızı yapacağız. Bu olayla maçın alakası yok. Çünkü karşı tarafta Beşiktaş’ın efsanesi Rıza Çalımbay var. Biz gidip maçımızı oynarız. Antalyaspor camiası ile problemimiz yok.”

Rakiplere gönderme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA ile dolar kuru yüzünden büyük kulüpler olarak görüşme yapılıp yapılmadığı yönündeki soruya da cevap verip “Beşiktaş programına göre hareket ediyor. Herkes hesabını düzgün yapsın. Başkaları bizi ilgilendirmiyor. İhtiyaç olduğunda biz biriz, bizim ihtiyacımız olduğunda öyle şeyler görmüyoruz.”