Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyaspor’un Eto’o’yu vermekten vazgeçmesi üzerine aynı akşam bir araya gelen yönetim kurulu, Atletico Mineiro’da oynayan Lucas Pratto ve Juventuslu Mario Mandzukic isimlerini de masaya yatırdı.

BAŞKAN ÇOK İSTİYOR

Milliyet'in haberine göre; Mandzukic’in menajeriyle iki gün önce Antalya’da yemek yiyen Başkan Fikret Orman’ın bu isme daha sıcak baktığı öğrenildi.

Mandzukic, Budkivsky, Martinez ve Pratto isimlerini ön plana çıkartan Beşiktaşlı idareciler daha fazla vakit kaybetmeden golcü transferini sonlandırmaya çalışacak.

55 MAÇTA 17 GOL ATTI

Juventus, Mario Mandzukic’i 2015-16 sezonunun başında 19 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid’den transfer etmişti. 30 yaşındaki Hırvat forvet geride kalan 1.5 sezonda 55 resmi maçta forma giyerken rakip filelere 17 gol gönderdi.