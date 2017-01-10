Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor’un başarılı hocası Aykut Kocaman, 3 Temmuz süreciyle ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam geçtiğimiz ay, “Futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurulduğuna dair iddianamenin kabul edilmesinin hatırlatılması üzerine, “Fenerbahçe’nin başındayken ‘Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu var’ demiştim. İşte çıkıyor. Daha ortaya çıkacak gerçekler. Bunun altında çok daha fazla şeyler olduğunu görüyorum, hissediyorum. Daha ortaya çıkacak şeyler var” ifadelerini kullandı.

Kocaman, geçen sezon başarılı bir sezon geçirmelerine rağmen futbolcularının Milli Takım’a seçilmemelerine üzüldüğünü de söylerken, “Geçen sezonun ikinci yarısını 40 puanla tamamladık. Mesela bu sezon bunu ilk yarıda yakalayan olmadı. Oyuncularım yaptıkları işin karşılığını milli formayla almak istiyor, çağırılmayınca da üzülüyor” dedi. Kocaman bu sezon ligi yine Avrupa kupalarına katılabilecek bir konumda bitirmeyi hedeflediklerini dile getirirken, lig yarışıyla ilgili olarak da “Başakşehir şampiyon olabilir” görüşünde bulundu.