Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017'nin kadroları açıklandı. 15 Ocak Pazar günü Ülker Arena’da düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017 saat 14.00’te başlayacak.

All-Star 2017'de hünerlerini sergileyecek olan basketbolcular şöyle:



Asya Karması: Jordan Theodore (Banvit), Kostas Sloukas (Fenerbahçe), DeJuan Summers (Pınar Karşıyaka), Bogdan Bogdanovic (Fenerbahçe), Ekpe Udoh (Fenerbahçe)



Yedekler: Barış Ermiş (TOFAŞ), Mateusz Ponitka (Pınar Karşıyaka), Furkan Korkmaz (Banvit), Shaquielle Mckissic (Muratbey Uşak), Julian Wright (Trabzonspor MP), Okben Ulubay (Yeşilgiresun Bld.), Davon Jefferson (Gaziantep)



Başantrenör: Orhun Ene



Avrupa Karması: Sinan Güler (Galatasaray OB), Thomas Heurtel (Anadolu Efes), Cedi Osman (Anadolu Efes), Will Clyburn (Darüşşafaka Doğuş), Vladimir Stimac (Beşiktaş SJ)



Yedekler: Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş), Kenny Hayes (Dİ Büyükçekmece), Jaka Klobucar (İstanbul BBSK), Austin Daye (Galatasaray OB), Earl Clark (Beşiktaş SJ), Bryant Dunston (Anadolu Efes), Semih Erden (Darüşşafaka Doğuş)



Başantrenör: Velimir Perasovic



Leaseplan Yetenek Yarışması: Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Berk Uğurlu (Fenerbahçe), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)



ING Bank 3 Sayı Yarışması: Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Sean Armand (İstanbul BBSK), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol), Vasilije Micic (TOFAŞ)



Metlife Smaç Yarışması: Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Banvit), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece), Jan Vesely (Fenerbahçe)