Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, devre arası kampını hüsranla tamamladı. Mevcut hazır isimler göz önüne alındığında ideal 11’le Suudi Arabistan’da sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, Ettifaq takımından 3 gol yedi. Galatasaraylı futbolcular tel tel dökülürken, ayakta kalan tek isim Bruma oldu. Oyuncuların performansı Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink’i hayal kırıklığına uğrattı. Takımın genel olarak kötü halinin yanı sıra, Bruma’nın Konya’da oynayamayacak olması, umut bağladığı Josue’nin de yine varlık gösterememesi Riekerink’in stres yükünü artırdı. Yasin’i affetse dahi cezası sebebiyle kullanamayacak olan Hollandalı, ümidini yeni transfer Garry Rodrigues’e bağladı.

Linnes seçeneği

Konya’da da benzer bir performans sergilendiği takdirde kendisi için tehlike çanlarının çalacağının farkında olan Riekerink şimdi çözüm yolları arıyor. Riekerink’in elindeki tek alternatif ise yeni transfer Rodrigues olarak görünüyor. Sol açıkta Bruma’nın yokluğunda henüz görmediği Rodrigues’i görevlendirecek olan Hollandalı çalıştırıcı sağ açık için ise kesin kararını vermiş değil. Hollandalı çalıştırıcı, hayal kırıklığı yaşatan Josue’nin yerine kampta yakından ilgilendiği Linnes’i bir seçenek olarak görüyor. Sakatlıktan çıkan Sinan Gümüş’ün ise doğrudan 11’e monte edilmesi uzak bir ihtimal olarak gösteriliyor.