Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kartal forvette yokluk çekiyor ama bazı bölgelerde müthiş bir zenginlik ve rekabet söz konusu… Mesela stoper… Mesela ön libero… Mesela orta saha (10 numara). Bir formaya 4’er aday var ve bunların hepsi A Takım ayarında… Üç kulvarda mücadele veren siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Şenol Güneş mecburi olarak oyuncuları hazırda tutmak adına “istikrarı” değil “rotasyonu” tercih edecek gibi görünüyor. Çünkü bir futbolcunun 2-3 maç üst üste oynamaması hem onun adına hem de takımı adına pas tutması anlamına geliyor.

STOPER

¥ Mitrovic

¥ Tosic

¥ Rhodolfo

¥ Atınç

ÖN LİBERO

¥ Atiba

¥ G.İnler

¥ Veli Kavlak

¥ Necip Uysal

10 NUMARA

¥ Oğuzhan

¥ Talisca

¥ Tolgay

¥ Babel

İkna turları

Sergen Yalçın’ın başına geçtiği Kayserispor, Rıza Çalımbay’ın takımı Antalyaspor, Kartal’ın boşa çıkacak isimlerinin peşinde. Kadro zengini siyah-beyazlılarda Şenol Güneş, 23 kişinin ideal olduğunu belirtirken sayının şu anda 28’lerde olması ciddi bir durum. Başkan Fikret Orman, şans bulamayan oyuncuların kulübede pas tutmasından rahatsız ve başka takımlara kiralık gidip vitrindeki değerlerini koruma düşüncesinde. Trabzonspor Olcay, Kerim, Veli için istekli, Kerim de Anadolu kulüplerinin radarında. Ömer Şişmanoğlu, kiralık verilmesi halinde Rhodolfo yakın takipteki Kartallar. Ancak buradaki en önemli problem, Olcay Şahan başta olmak üzere futbolcuların ayrılığa sıcak bakmamaları. Herkes kalıp kendini göstereceğine inanıyor ve Anadolu’ya soğuk bakıyor. Perde arkasında tabii ki İstanbul’daki kurulu düzeni bozmamak da var. Yönetim ise oyuncuları ikna çabasında.