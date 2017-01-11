Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar transferde UEFA ile yapılan anlaşmaya paralel hareket ediyor. Yani ayağını yorganına göre uzatıyor ama stoper bölgesine yapılan Matej Mirkovic hamlesi alışılmışın dışında bir durumu ortaya koyuyor. Sadece o mu? İşte siyah-beyazlıların transfer seyrindeki hamleleri ve camianın teknik ekibin görüşleri…

RYAN BABEL: Teknik ekibin ve camianın mutlu olduğu devre arasının en pozitif hamlelerinden. Yıllık 2.1 milyon avroluk ücret ilk etapta yüksek gibi görülebilir ancak bonservisinin olmaması bu eleştiriyi de boşa çıkarıyor ve yönetimin doğru hamlesi olarak değerlendiriliyor.

MATEJ MİTROVİC: HNK Rijeka’ya 4.2 milyon avro ödenerek alınan 23 yaşındaki Hırvat stopere de senelik 1.2 milyon avro verilecek. Buradaki soru işareti kapalı kutu bir stopere ödenen yüksek bonservis. Yönetim geleceğe yatırım olarak düşünüyor ancak camianın pek mutlu olduğu söylenemez.

ERSAN GÜLÜM: Camianın sevdiği beğendiği isimlerden. Ki Çin’e giderken kulübe 7 milyon avro kazandırdı ancak yarım sezonluğuna da olsa kiralanması lüks olarak görülüyor. Çünkü eldeki Rhodolfo, Tosic, yeni alınan Mitrovic ve Atınç düşünülürse fazla lüks olarak değerlendiriliyor.

MEHMET EKİCİ: Yönetim kanadından resmiyete dökülmedi ama en azından F.Bahçe işi şu an için beklemede. Camia, rakibin Ekici ile kadrosunun güçlendirilmesi taraftarı değil. Bu sebeple Ekici için devreye girilmesi doğru ama transferi mantıksız görülüyor. Gerekçe olarak “Tolgay, Oğuzhan ve Talisca var” deniyor.

FORVET NEREDE? Ve belki de en önemli soru… Camia dört gözle Demba Ba ve Mario Gomez etkisi oluşturmasa bile ona yakın bir golcünün yolunu gözlüyor. Sadece camia mı? Teknik direktör Şenol Güneş de. Bu hafta ligler başlıyor, Aboubakar Afrika’da, Ömer Şişmanoğlu sakat. Bir tek elde Cenk var.

SONUÇ: Beşiktaş son dönemde izlenen transfer politikasından mutlu ancak şu an için o kadar değil. Gomez’in boşluğu doldurulmadığı sürece de mutlu olunacak gibi görülmüyor. Gündemde Stoke City’de kiralık oynayan Bony, Çin pazarından Jackson Martinez gibi isimler var. Beşiktaşlılar “resmiyet“ bekliyor.