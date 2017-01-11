Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde, “Trabzon’a gitmeyeceğim, Beşiktaş’ta kalıp kendimi göstereceğim” diyen Olcay Şahan Karadeniz ekibine mi yolcu. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Beşiktaş’tan ilk planda Tolgay Arslan’ı talep ettik. Tolgay dışında, Kerim Frei ve Olcay Şahan gündemimize geldi. Kerim konusunda anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş, Tolgay’ı vermek istemiyor” derken, “Olcay’ı bütün haklarıyla istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Beğendiğimiz bir futbolcu ve onu takıma katmak istiyoruz” sözlerini kullandı.

Rodallega oluyor

Bülbüloğlu, ‘’Akhisar ile görüşme yapıldı. Rodellaga Trabzonspor’a çok yakın, Mustafa Yumlu konusu doğru. Gitme olasılığı yüksek. Caceres de ilgilendiğimiz bir oyuncu fakat hiçbir transferimizde net bir şey yok. Fatih Tekke sportif direktörlük kursuna Trabzonspor adına katıldı. Görev konusuna oturup karar vereceğiz” diye konuştu.

45 milyon TL

Bir bu eksikti diyelim ve Trabzonspor yönetiminin penceresinden ekonomik bir bakış sergileyelim. Dövizde her geçen gün artan yükseliş trendi diğer büyüklerde olduğu gibi bordo-mavilileri de vurdu! Nasıl vurmasın ki! Hocadan futbolcusuna (yabancılar) kadar herkesin sözleşmesi avro bazlı. Ki geçmişteki borçlar da keza öyle. Aralık ayındaki Mali Genel Kurul’da 559 milyon 308 bin 817 TL borç açıklayan Karadeniz temsilcisinde avronun 4 TL’ye yaklaşması üzerine 45 milyon TL’yi aşan ekstra bir maliyetle karşılaştığı ortaya çıktı.