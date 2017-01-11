Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu sabah kaldığı otelin salonunda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde, sabah yapılan antrenmanda ağırlıklı olarak core çalışması gerçekleştirildi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarına, bugün saat 20.00’de Antalya Akdeniz Stadyumu’nda oynayacağı Partizani Tiran maçıyla devam edecek.
Fenerbahçe salonda çalıştı
11.01.2017 - 12:40 | Son Güncelleme: 11.01.2017 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Fenerbahçe, çalışmalarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Etiketler : Fenerbahçe,Fenerbahçe haberleri,
437042 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/437042.aspx
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6
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3
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Kasımpaşa
16
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3
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25
7
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5
3
8
19
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6
18
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3
4
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15
27
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16
Kayserispor
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3
10
14
26
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Göztepe
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9
4
3
27
16
11
31
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9
3
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16
9
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