Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodrigues, ayağının tozuyla medyanın karşısına çıkıyor. Sarı-kırmızılıların 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için imza töreni düzenlenmeyecek. Atiker Konyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’le birlikte maç toplantısına katılacak olan futbolcunun, basın önünde sözleşme imzalamayacağı öğrenildi. Sözleşmeyi zaten imzaladığı ifade edilen 26 yaşındaki futbolcunun, rutin maç toplantısında basın mensuplarının karşısına çıkacağı belirtildi.