Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bir türlü geçmeyen bel ve sırt ağrılarınız mı var? Durup dururken ayaklarınızda ya da elinizde yanma, iğneler batıyormuşcasına bir acı ya da karıncalanma mı hissediyorsunuz? Hatta bazen üzerinizdeki kıyafetleriniz derinizi yakıp kavuruyor mu? Ağrı ellerinizi eldiven, ayaklarınızı çorap gibi mi sarıyor? Ve aldığınız ağrı kesiciler fayda etmiyor mu?

Belki de ağrınız hiç de bildiğiniz gibi bir şey değildir. Toplumda neredeyse her 100 kişiden 8’ini etkileyen nöropatik ağrı hem hastalar hem de hekimler tarafından çok iyi bilinmediği için bu tür ağrılara karşı genellikle basit ağrı kesiciler kullanılıyor. Ancak sinir sisteminin kendisinin hasarlanması sonucu ortaya çıkan bu durum bilinen ağrı kesicilerle geçmiyor. Aksine kronikleşerek ağrıya uyku bozuklukları, depresyon ve kaygı bozuklukları da eşlik etmeye başlıyor.

SİNYALİZASYON HATASI

Ağrının herhangi bir sebepten dolayı sinir sisteminin vücudumuzdaki alıcılar aracılığı ile uyarılması sonucu ortaya çıkan bir duygu olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ersin Tan “Mesela çarpma, kırılma, kesilme gibi travmaya bağlı olaylar ağrı duygusunun oluşmasına sebep olur. Ancak bazı durumlarda ağrının kaynağı tamamen sinir sisteminin kendisidir. Sinir sistemi hasarlanınca, vücuda yanlış sinyaller gönderir. Nöropatik ağrı beyin, omurilik veya el ile ayağa giden sinirdeki hasar sonucu ortaya çıkan ve bu hasarların tedavi edilmesi durumunda bile devam eden ağrıdır” dedi.

DİYABETLİLERDE DAHA FAZLA

Nöropatik ağrıyı, batıcı, delici, yakıcı, iğnelenme, karıncalanma ve uyuşma tarzında uzun süreli ağrı olarak tarif eden Prof. Dr. Tan “Nöropatik ağrı bütün nüfusun yüzde 7-8’inde görülmektedir. Kronik ağrısı olan her beş hastanın birinde nöropatik özellikler mevcuttur. Nöropatik ağrının ortaya çıkmasına yol açan sinir hasarına, şeker hastalığı, zona, kanser, ameliyat, travma gibi çok çeşitli durumlar yol açabilir. Diyabetik hastaların yüzde 30’unda nöropatik ağrı olabilir. Bununla birlikte zona hastalarında bu oran yüzde 9-34 arasında değişmektedir. Kanser hastalarında yüzde 31-36 oranında nöropatik ağrı görülmektedir. Bugün biliyoruz ki, sırt ağrısı çekenlerin yüzde 40’ında nöropatik bir durum vardır. Multipl Skleroz ve HIV virüsü olan insanlarda nöropatik ağrı sıktır” dedi.

Eksik B1 vitamini de ağrıya yol açar

Sinir hasarına bağlı ağrının yaygın bir alanda olabileceği gibi sadece belli bir sinir bölgesinin alanında da ortaya çıkabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Tan “Yaygın nöropatik ağrı sebepleri arasında en sık diyabete bağlı gelişen ağrıları görüyoruz Ayrıca B1 vitamin eksikliği, alkol kullanımı, kanser, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar, çeşitli toksik maddelere maruz kalınması, böbrek hastalıkları da yaygın nöropatik ağrıya yol açabilirler. Trigeminal nevralji olarak isimlendirilen ve yüzdeki duyusal sinirlerin etkilendiği durumlarda kısa süreli ancak çok şiddetli tekrarlayıcı tarzda nöropatik ağrı ortaya çıkar” diye tarif etti.

Nöropatik ağrının öncelikle saptanabilmiş sebebinin tedavi edilmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Tan “Esas sebebin tedavisinin yanı sıra hastanın ağrısının giderilmesi için tedavi verilmelidir. Ancak burada klasik ağrı kesiciler işe yaramaz” dedi.