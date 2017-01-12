Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu dünyada tartışılmaya devam eden Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanacaklarını açıkladı. Antalya’nın Belek ilçesinde yapılan Devre Arası Hakem Semineri’nde konuşan Namoğlu, Video Yardımcı Hakem’in çok yararlı olacağını söyledi. İtalya’ya giderek, Juventus-Atalanta maçında bu sistemi yakından izlediklerini belirten MHK Başkanı, “Bana göre belli seviyedeki hakemin video görüntüleriyle müdahale etmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Son haftada yaşanan hatalar, video hakem olsaydı anında çözülmüş olacaktı. 2010’da Fransa-İrlanda maçında Thierry Henry’nin elle verdiği pas sonucunda İrlanda Dünya Kupası’na gidemedi. Bunları anında çözecek bir sistem olan ‘Video Yardımcı Hakem’ bana göre çok yararlı olacak” sözlerini kullandı.

Nasıl bir sistem

Statta yer olacak karavanda pozisyonlar izlenecek. Video Hakem Sistemi’nin başındaki görevli, ‘eski ve güvenilir’ bir hakem olacak. Sistem yalnızca gol, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi gibi sonucu etkileyebilecek durumlarda devreye girecek.

YENİ FIFA H.UMUT MELER

2017 yılında FIFA Kokartı takmaya hak kazanan hakemlerimiz Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve yeni FIFA Kokartlı Halil Umut Meler, Esat Sancaktar ile Serkan Olguncan için dünkü seminerde tören düzenlendi.

SİFTAHI ÇAKIR YAPMIŞTI

Avrupa’da ilk kez İtalya-Almanya arasındaki hazırlık maçında video hakem uygulaması hayata geçirildi. FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır bu maçta video hakem olarak görev almıştı.

TEKNOLOJİ İÇİN NE DEDİLER?



Göksel Gümüşdağ

(Kulüpler Birliği Başkanı)

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Hayata geçmesi için 18 Süper Lig kulübü hem fikiriz” derken Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da, “Olması gereken bir uygulama” sözlerini kullandı.

Deniz Çoban

(Eski hakem)

Ben bugünün şartlarında Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları dışında uygulanabileceğine ihtimal vermiyorum. Çok ciddi bir altyapı ve çok iyi yetişmiş personele ihtiyaç var. Bunu sağlamak çok kolay değil”...

Pierluigi Collina

(Eski Hakem)

‘’Eğer hakem olsaydım, aldığım kararların görüntülere göre değerlendirilmesi sinirlerimi bozar, yeteneklerimin bir şey ifade etmediğini düşünürdüm. Ama bazen yardımcı göz olarak teknoloji insan gözünden kaçanları ortaya çıkarabilir’’...

Mustafa Çulcu

(Eski hakem)

“Futbol teknolojiden nasibini mutlaka alacaktır. Ama bunun hacmini iyi ayarlamak lazım. Futbolun doğal yapısının bozulmasına asla izin verilmemeli. Biz futbolu hep akan oyun olarak sevdik. Duraksama futbolu bozabilir”...

Gianni Infantino

(FIFA Başkanı)

“Elbette öğrenmemiz, bakmamız ve daha ayrıntılı olarak tartışmamız gereken bir sistem. Ama sonuç son derece olumlu. Neden? Çünkü hakem doğru kararı alabildiği için oyuna adalet ve şeffaflık gelecek”...