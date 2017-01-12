Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün sabah Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda yer alan kulüp müzesinde inanılmaz bir olay yaşandı. Saat 10.30 sularında müzeye gelen bir Halit Şahin isimli Trabzonspor taraftarı, 2010-2011 şampiyonluk kupasını içinde bulunduran cama kafa atıp kırarak, kupayı aldı ve kaçmaya başladı. Zorlukla yakalanan şahıs, “Bu kupa bizim, er geç buradan çıkıp bizim müzemize gelecek” diye bağırırken sorgulanmak üzere karakola götürüldü. İfadesi alınan Şahin daha sonra serbest bırakıldı.

Tekke: O kupa zaten çalınmıştı

Olay Trabzonspor’a sportif direktör olmaya hazırlanan Fatih Tekke’nin açıklamasıyla gerginliğe büründü. Tekke, “O kupa zaten çalınmıştı. Başkaları çalmıştır o kupayı taraftarımız malını almaya gitmiştir. O kupa zaten çalınmamış mıydı? 2010/11 sezonu şampiyonu Trabzonspor’dur. O sezon yaşananlar belli, bu konuyu sürekli gündeme getirmek doğru değil” ifadelerini kullandı. F.Bahçe Kulübü de, şahsın stat görevlilerince yakalanarak emniyete teslim edildiğini duyurdu.

VİDEODA DUYURMUŞ

Halit Şahin daha önce de kupa için, “Oturan adam” eylemi yapmıştı. Şahin’in daha önce yapacağı olayı 18 dakikalık bir videoyla anlatarak sosyal medyaya yüklediği ve, “Emanetimizi geri alacağım” dediği öğrenildi.