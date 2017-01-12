Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın geçen sezon 7 milyon Euro karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Gülüm, geri döndü. Oyuncu, Beşiktaş'a dönmek için haber yolladı ve anlaşma sağlandı.

Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.