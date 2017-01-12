Beşiktaş'ın geçen sezon 7 milyon Euro karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Gülüm, geri döndü. Oyuncu, Beşiktaş'a dönmek için haber yolladı ve anlaşma sağlandı.
Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
BAŞA DÖN
Beşiktaş'ın geçen sezon 7 milyon Euro karşılığında Çin'in Hebei China Fortune takımına sattığı Ersan Gülüm, geri döndü. Oyuncu, Beşiktaş'a dönmek için haber yolladı ve anlaşma sağlandı.
Ersan Adem Gülüm ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Etiketler : beşiktaş,ersan gülüm,