Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ortaya koyduğu performansla yıldızı parlayan Dimitri Payet, West Ham United'dan ayrılmak istiyor.

West Ham Menajeri Slaven Bilic, Payet'in takımdaki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Hırvat teknik adam, ismi Avrupa'nın birçok dev kulübü ile anılan Fransız yıldızın West Ham United forması giymek istemediğini söyledi. Bilic buna karşın, takımın en iyi oyuncularından bir olarak gösterdiği Fransız yıldızı satmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Payet geçtiğimiz yıl şubat ayında kulüp rekoru olan haftalık 125 bin Sterlin maaş karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu, Premier League'de iyi günler geçirmeyen ve şu anda 13. sırada bulunan West Ham United adına bu sezon 22 maçta 3 gol atıp, 8 asist yaptı.