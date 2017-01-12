Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Antalya'da yaptığı devre arası kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertliler, Adanaspor maçının hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.

Teknik direktör Dick Advocaat, Denizlispor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Volkan Şen'in yerine çözüm arayışına girdi. Advocaat'ın ilk tercihi yeni transfer Oleksandr Karavayev. Partizani Tiran ile yapılan son maçta kanatları Oleksandr Karavayev ve Jeremaın Lens'e emanet eden deneyimli teknik adam, gösterilen performanstan da memnun kaldı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Simon Kjaer ise Adanaspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Kjaer'in yetişememesi halinde savunmada Roman Neustadter görev yapacak.

Dedesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Hollanda'ya giden Robin van Persie'nin Adanaspor maçında oynayıp oynayamayacağı da belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'de Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Moussa Sow ile kadro dışı kalan oyuncular Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel de bu maçta forma giyemeyecekler.