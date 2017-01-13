Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da yaptığı ikinci yarı hazırlıklarını FK Partizani maçıyla noktalayan Fenerbahçe dün İstanbul’a dönerken futbolcuların kulaklarında Teknik Direktör Dirk Advocaat’ın sözleri çınlıyordu. Maç sonrası otelde bir toplantı gerçekleştiren Hollandalı çalıştırıcı önce tüm takıma teşekkür etti. Çok iyi bir kamp süreci yaşadıklarını belirten Advocaat, “Test sonuçları elimde. Bir teknik direktör olarak sizinle gurur duyuyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda çok iyi performans sergilediniz. Yaptığınız ekstra çalışmaları da takip ettim. Gayretinizi takdir ediyorum. Volkan Demirel’den Caner Koca’ya kadar hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi. Tecrübeli teknik adamın bundan sonraki sözleri ise çok çarpıcı oldu.

Forma için savaşın

Özellikle Salih Uçan ve Ozan Tufan’a bakarak konuşan Dirk Advocaat, kariyeri boyunca adaletli olmaya çalıştığını vurgularken, “Aranızdan bazıları ilk 11’de oynamak istiyor. Bunu hak ettiğini düşünüyor. Ama şunu çok iyi bilin ki, ben kimseye forma vermem. Benim takımımda formayı oyuncu alır” ifadesini kullandı. Sözleşmesinin bitmesine 6 aylık bir dönem kaldığını hatırlatan Advocaat, “Ben buraya kupalar kazanmak için geldim. Hiçbiriniz şampiyonluğu benim kadar isteyemezsiniz. Bu durumda hazır olmayan bir oyuncuyu sahaya sürmem. Bu hem takıma, hem kendime hem de futbolcunun kendisine ihanet etmek olur. Ben hainlik yapamam” şeklinde konuştu. Advocaat sözlerini, “Hepinize ihtiyacım var ve çalışan herkes oynar” diyerek noktaladı.

> M. Emin ULUÇ