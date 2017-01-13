Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Çin’e transferi gündemde olan Lukas Podolski’nin takımda kalmasını istediğini açıkladı. Hollandalı teknik adam, transfer konusunda çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Forvette bize katkı sağlayacak oyuncuları araştırıyoruz. Ancak bu pozisyona yapacağımız transfer Podolski'nin geleceğiyle alakalı. Bazı tekliflerin olduğunu biliyorum. Onun kalıp kalmaması bu transferi şekillendirecektir. Podolski önemli ve kaliteli bir oyuncu. Umarım bizimle devam eder” ifadelerini kullandı.

Konya ve Karabük deplasmanlarından toplam 6 puan çıkarmak istediklerini dile getiren Riekerink, “İlk yarının kötü geçtiğini söyleyemem; umutlu bir şekilde ikinci yarıya başlayacağız. Hedefimiz iki deplasmandan da galibiyetle ayrılmak” dedi. Konya maçının kolay geçmeyeceğini söyleyen Hollandalı, “İyi organize olan bir takıma karşı oynayacağız. Spesifik bir oyun anlayışları var. Analiz ettik ve hazırlığımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

Riekerink’ten...

∂ Sakat oyuncular konusunda sabırlı olup, risk almayacağız.

∂ Rodrigues Hollanda menşeili bir oyuncu. Çabuk adapte oldu. Bize seviye atlatacaktır.

∂ Başka bir stoper gelme ihtimali var. Koray’ın nasıl döndüğüne bağlı kararımız şekillenir.

∂ Suudi Arabistan’da kalabalık bir gruba sahip olsaydık durum farklı olabilirdi.