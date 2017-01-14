Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de takımın ve savunmanın bel kemiği Simon Kjaer'den kötü haber geldi. Sağ üst adalesinde bir süredir ağrı hisseden Kjaer'de korkulan oldu ve Danimarkalı oyuncuda yırtık tespit edildi.Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Ülker Stadı'nda Adanaspor'u ağırlayacak Sarı Lacivertliler'de Kjaer forma giyemeyecek.Antalya kampındaki maçlarda da oynatılmayan Kjaer'in yerine Teknik direktör Advocaat , Skrtel ile beraber Neustadter'i sahaya sürmüştü.