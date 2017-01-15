Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink maçın ardından, “Takımımı tebrik ediyorum. Zor bir maçtı. Organize bir takıma karşı oynayacaktık. Bugün de öyleydiler” derken, “İlk yarı iyi değildik. Devre arasında yaptığımız konuşmayla bazı şeyleri değiştirdik ve bu da oyuna yansıdı” diyerek futbolcularını fırçaladığını ima etti. Hollandalı çalıştırıcı, “Sakat ve cezalılarımız vardı. Ama sahaya çıkan herkes fedakarca oynadı. Nando kırık parmağıyla sahada yer aldı, buradan takımın mantalitesini anlayabilirsiniz” vurgusu yaparken, “Yarışta geriden gelmek istemiyorum. Bir an önce lider olmak istiyorum. Takımda liderlik psikolojisini kaldıracak çok sayıda tecrübeli oyuncumuz var” sözlerini kullandı.



MUSLERA: Eldiveni eşim hazırladı

Dün kırık parmağıya oynayan G.Saray file bekçisi Fernando Muslera, “Galibiyetin yolu mücadeleden, fedakarlıktan geçiyordu. Bir kaleci için eli, her şeyidir. Maç boyunca iyi hissettim. Doktoruma ve eşime çok teşekkür ediyorum. Özel eldiven gelene kadar 4 parmaklı eldiveni ilk eşim hazırladı, onunla antrenman yaptım” dedi.