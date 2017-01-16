Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir maç ölçü değil ancak ilerisi adına umut verici ve camiayı sevindirici… Bursa deplasmanında yeni transferleriyle boy gösteren, galip gelen bordo-mavililerde Genel Sekreter Gençağa Meriç, Bursaspor maçında oyuncuların gelecek adına iyi sinyaller verdiğini ve bunu sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Yönetim adına konuşan Meriç, “Ara transferde tecrübeli oyuncuları kadromuza dahil ettik. Yeni transferler takıma bir fark kattı. Çok çalışacağız, önce takım olacağız. Bir arada iyi oynayacağız. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız” dedi.

Bursa karşısında takım olma yolunda iyi sinyaller aldıklarını ifade eden Meriç “Şu anda önce bu takımın istikrarlı bir şekilde yoluna devam etmesi önemli. Bizim beklediğimiz bu. Bu ligde iyi bir takım olmak istiyoruz. Takımımızın, taraftarımızı ve camiamızı memnun edecek bir oyun oynamasını istiyoruz. Tecrübeli, kariyerleri ve kaliteleri belli oyuncular takıma kattık. Onların bu tecrübesi uyum konusundaki süreyi kısalttı. Takımda problem olmadan uyum sağladılar. Şimdi bu iyi başlangıcı sürdürmemiz gerekiyor” diye konuştu.