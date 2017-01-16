Beşiktaş’ta Osmanlıspor maçı öncesi Ryan Babel sevinci yaşanıyor. Deportivo ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcuyu devre arasında takıma dahil eden Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Babel’in lisansını da çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında oynayabilecek.
Babel'in lisansı çıktı!
16.01.2017 - 14:07 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, yeni transferi Ryan Babel’in lisansını çıkarttı. Hollandalı futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyebilecek.
Etiketler : ryan babel,beşiktaş,süper lig,
438338 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/438338.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
6
0
36
11
25
39
2
Galatasaray
17
11
3
3
31
16
15
36
3
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
4
Fenerbahçe
17
9
5
3
36
14
22
32
5
Bursaspor
17
8
3
6
21
19
2
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Antalyaspor
17
7
4
6
19
20
1
25
8
Konyaspor
17
6
6
5
20
17
3
24
9
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
22
10
Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
11
K.D.Ç. Karabük
17
6
3
8
20
25
5
21
12
Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
13
Akhisar Bld.
17
5
5
7
11
18
7
20
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
17
4
4
9
18
29
11
16
16
Kayserispor
17
3
3
11
14
31
17
12
17
Gaziantepspor
17
3
2
12
15
30
15
11
18
Adanaspor
17
2
5
10
15
26
11
11
17. Hafta Maçları
13.1.2017
Bursaspor 1 - 2 Trabzonspor
14.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
14.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor
14.1.2017
Medipol Başakşehir Fk 5 - 0 Kayserispor
14.1.2017
Atiker Konyaspor 0 - 1 Galatasaray
15.1.2017
Kasımpaşa 3 - 0 Gençlerbirliği
15.1.2017
Gaziantepspor 0 - 3 Antalyaspor
15.1.2017
Fenerbahçe 2 - 2 Adanaspor
16.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
17
10
4
3
32
19
13
31
2
Göztepe
17
9
4
4
29
20
9
31
3
Evkur Yeni Malatyaspor
17
9
4
4
25
16
9
31
4
Sivasspor
17
8
5
4
24
15
9
29
5
Boluspor
17
8
3
6
27
28
1
27
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Denizlispor
17
8
3
6
27
21
6
24
8
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
9
Altınordu
17
5
7
5
23
24
1
22
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
17
5
6
6
17
15
2
21
12
Adana Demirspor
17
4
10
3
18
18
0
19
13
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
14
Bandırmaspor
17
4
5
8
17
22
5
17
15
Elazığspor
17
5
5
7
15
17
2
14
16
Manisaspor
17
3
7
7
16
27
11
13
17
Samsunspor
17
2
5
10
6
25
19
11
18
Mersin İ.Y.
17
3
4
10
12
37
25
10