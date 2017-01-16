Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta Osmanlıspor maçı öncesi Ryan Babel sevinci yaşanıyor. Deportivo ile sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcuyu devre arasında takıma dahil eden Beşiktaş, Osmanlıspor karşılaşması öncesinde Babel’in lisansını da çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde bu akşam oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında oynayabilecek.