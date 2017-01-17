Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Konya’dan çok değerli bir 3 puan çıkaran Galatasaray’da moraller tavan yaptı. Ancak transfer konusundaki gergin bekleyiş sürüyor. Şu ana kadar bir kanat oyuncusu, bir de stoper kadrosuna katan sarı-kırmızılılar 2 transfer daha gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Ancak Çinlilerin Podolski’den vazgeçmesi Galatasaray yönetiminin planlarını altüst etti. İkinci stoper transferi için de bütçe ayrılmıştı, santrfor transferi ise Alman yıldızın satışından gelecek paraya bağlıydı. Şimdi elde yalnızca 3 milyon avro civarında bir para bulunuyor. Galatasaray yönetimi, bu parayı nereye kullanma konusunda kararsız. Galatasaray’da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu, stoper transferinden yana saf tutarken, Mehmet Özbek ise golcü transferinin şart olduğunu düşünüyor.

Bir umut Japonya

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ise Semih Kaya’nın da sakatlanmasıyla savunma oyuncusunun daha gerekli olduğu konusunda rapor verip, “Ancak stoperi biteremiyorsanız forveti bitirin” dedi. İki bölge için de birer aday var. Stoper bölgesinde hedefteki isim Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen 1.91’lik savunmacı Maicon. İleri uç için ise son gözde Kolombiya’nın Deportivo Cali takımının 22 yaşındaki golcüsü Harold Preciado. Öte yandan Alman Bild gazetesi Podolski’yle Japonya’nın Vissel Kobe ekibinin ilgilendiğini haberleştirdi. Hatta söz konusu transferin detaylara kaldığını iddia etti. Bedel belirtilmeyen transfer sürpriz olur da gerçekleşirse G.Saray iki bölgeye de istediği takviyeleri yapabilecek.