Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de Başakşehir maçıyla ilk 11’de yer almaya başlayan Hollandalı orta saha son 8 lig maçının hepsinde 90 dakika forma giydi. Özellikle Wesley Sneijder’in yeniden çıkış yapmasında da önemli rol oynayan 32 yaşındaki futbolcu, takım savunmasının da en kilit ismi oldu. Öğretici ve sevecen kimliğiyle de takım arkadaşlarına pozitif enerji veren De Jong’un istikrarlı görüntüsü Teknik Direktör Jan Olde Riekerink’in de memnun ediyor. Galatasaray kariyerinde lig ve kupa olmak üzere toplam 15 maça çıkan Hollandalı 1104 dakika sahada kaldı. De Jong ilk ve tek golünü ise Alanya’ya karşı atmıştı.