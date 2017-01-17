Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Fenerbahçe-Adanaspor maçı sonrası başkan Aziz Yıldırım’ın hakemlerle ilgili açıklamaları çok ses getirdi konuşuldu ve konuşulmaya, tartışılmaya da devam ediyor. Sadece Aziz Yıldırım mı? İki gün önce Aykut Kocaman, aynı gün Ümit Özat, hakemlerle ilgili sert değerlendirmelerde bulunmuştu. Peki neden böyle oldu? Bir olayın genel fotoğrafı var bir de detayları. Biz geneline baktığımızda koltukta otururken yapılan hesabın sahaya uymadığını görüyoruz...

Yusuf Namoğlu, ağustos ayında 3.defa oturduğu MHK Başkanlığı koltuğunda yine “az hakemle ligi götürme” sevdası bu defa da başını ağrıtmaya devam ediyor. İngiltere ligini örnek aldıklarını ve bu yüzden az hakemle ligi döndermek istediğini sık sık vurgulayan Namoğlu, 17.hafta sonunda elinde formda ve veto yememiş hakem kalmadı. Az hakemle ligi götürmek istediğinizde hakemler aynı takımların maçlarına sık sık çıktığı için daha fazla yıprattı ve yıpratmaya da devam ediyor.

HİÇBİRİSİ SARI-LACİVERTLİLERİN MAÇINA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Fener’e hakem kalmadı

Geçmişte büyük takımların maçlarına çıkmak hakemlerin en büyük hayal ve arzusuydu. Gelinen noktada F.Bahçe maçına çıkacak hakem kalmadığı gibi kimse de sarı-lacivertlilerin maçında görev almak istemiyor. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe-M Başakşehir maçı var. Puan farkı yedi. Aziz Yıldırım’ın bu paniği biraz da bu yüzden. TFF, MHK ve hakemler üzerinde baskı kurmak için F.Bahçe-Adana maçı güzel bir bahane oldu. Ne yazık ki; MHK’nın elinde bu maçı yönetmeye aday isim 1 ya da 2 tane kaldı. MHK, Osmanlı-Beşiktaş maçındaki Ali Palabıyık’ı yeterli bulduysa Ali Palabıyık. O da ilk yarıdaki Başakşehir-F.Bahçe (1-0) maçını da yönetmişti. Palabıyık’ta problem çıkarsa akla gelen tek isim tecrübesiyle Bülent Yıldırım olur.

Kim neden olmaz?

CÜNEYT ÇAKIR - Antalya-F.Bahçe maçından sonra verilme ihtimali sıfır.

HÜSEYİN GÖÇEK- Adana-Başakşehir maçından sonra Başakşehir olmaz.

HALİS ÖZKAHYA - Sakat

METE KALKAVAN - Konya-G.Saray maçından sonra bu maç olmaz.

ALPER ULUSOY - Sakat

H.UMUT MELER - Kayseri-K.Karabük maçında cezaya girmişti. Dönüşünün bu maçla olma ihtimali çok düşük.

BARIŞ ŞİMŞEK - Hem sakat hem de Trabzon bölgesi hakemi. F.Bahçe maçları verilmiyor.

ÖZGÜR YANKAYA - Hem F.Bahçe’nin vetosu var hem de geçen hafta Başakşehir maçı yönetti.

Çınar nasıl devrildi?

KASIMPAŞA-K.KARABÜK (2-2)

Kural hatası yaptı. Karabük puan aldığı için TFF’ye itirazda bulunmayı tercih etmedi. MHK hakemi cezaya sokmadı. Bütün hızıyla maç vermeye devam etti.

KAYSERİ-TRABZON (0-1)

Kayserispor’un 3 tane penaltısını vermedi. Kayserispor Teknik Direktörü maç sonrası istifa etmek mecburiyetinde kaldı. MHK yine hakemi cezaya sokmadı. Bir hafta bile dinlendirilmedi.

BEŞİKTAŞ-G.ANTEP (1-0)

Beşiktaş’ın çok net bir penaltısını vermedi. MHK ya da gözlemcisi cezaya sokmamış olmalı ki; 17.haftadaki F.Bahçe-Adana maçına atandı.

İlginçtir; MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, geçen hafta verdiği röportajda “Elimizdeki 22 hakemden 7’si cezada, 4’ü sakat. 11 hakem kaldı” demişti. Demek ki; Serkan Çınar Beşiktaş-Gaziantep maçından dolayı cezaya sokulmamıştı.

AYNI TAKIMA VERİLEN HAKEMLER

METE KALKAVAN

17 haftada GS’nin 4 deplasman maçı

Süper Kupa: Beşiktaş-G.Saray (1-4)

3.Hafta: Kayseri-G.Saray (1-1)

13.Hafta: Kasımpaşa-G.Saray (1-2)

17.Hafta: Konya-G.Saray (0-1)

ÜMİT ÖZTÜRK

15.Hafta Akhisar-Konya (1-0)

16.Hafta K.Karabük-Akhisar (1-0)

ÖZGÜR YANKAYA

1.Hafta Ç.Rize-Konya (1-1)

5.Hafta Kayseri-Ç.Rize (2-1)

ARDA KARDEŞLER

8.Hafta G.Antep-Kayseri (1-2)

12.Hafta K.Karabük-G.Antep (2-0)

ALİ PALABIYIK

12.Hafta Ç.Rize-F.Bahçe (1-5)

16.Hafta Trabzon-F.Bahçe (0-3)

FIRAT AYDINUS

8. hafta G.Saray-Trabzon (0-1)

12. hafta G.Birliği-Trabzon (0-0)