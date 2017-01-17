Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Kadıköy’de Fenerbahçe’nin Adanaspor’la 2-2 berabere kaldığı maç sonrası gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım’ın sözleri sıcaklığını korurken başkanın söylediklerini masaya yatırdık. Yıldırım’ın sözlerinde haklılık payı olduğu gibi, yanlışları ve çelişkileri de ortaya çıktı. Maçın hakemi Serkan Çınar’ın hatalı kararları konusunda hemfikir olduğumuz Aziz Yıldırım, TFF ve kurullarını eleştirmekte de hiç haksız değil. Yerli oyuncuların erken havaya girdiği, ödemelerdeki TL-döviz karmaşası da çözülmesi gereken sorunlar.

Sınırsız yabancıdan, yasağa!

Ancak Yıldırım’ın Serkan Çınar ve Cüneyt Çakır’la ilgili iddialarında yanlışlar var. Konuşması esnasında Yıldırım’a eşlik eden yöneticiler Mahmut Uslu ve Şekip Mosturoğlu’nun “Çınar’ın mentörü Namoğlu” söylemi tamamen gerçek dışı. Başkanın, Adanaspor hocası Levent Şahin’e yönelik yorumu da hatalı. Bir de çelişkiler var tabii ki… Mesela, “Yabancı oyuncuyu yasaklayalım” diyen Aziz Yıldırım daha düne kadar sınırlamanın kalkmasının bir numaralı savunucusuydu. Ayrıca, TFF’yi sistemsizlikle eleştiren Yıldırım’ın yaklaşık 20 yıllık başkanlığında Fenerbahçe’ye nasıl bir sistem getirdiğini de sorgulamak gerekir.

Hakemler gerçekten kötü

Pek tabii nice rekora imza atmış Saracoğlu’nun neden boş kaldığı sorusunun öncelikli muhatabı da Yıldırım olacaktır. Son olarak Yıldırım’ın yorumlarına sinirlendiği, eleştirdiği Rıdvan Dilmen’e bugün kulak verilmesini istemesi de manidardır. Özetle, yanlışları ve çelişkilerine rağmen Aziz Yıldırım’ın haklı olduğu konu aşikârdır. Maalesef Türk hakemleri standart bir yönetim göstermekten, TFF ve kurulları çözüm üretmekten uzaktır. Türk kulüplerinin ve Milli Takım’ın uluslar arası arenadaki durumu malumdur. Acilen çözüm üretilmesi şarttır.

ÇELİŞKİLER

“Gelin 5 sene yabancıyı yasaklayalım...” (Önümüzün açılmasını istiyoruz. Yabancı sınırlaması kalksın 2005)

“Stat dolu olsaydı bu hakem yüzünden taraftar sahaya inerdi...” (Peki Saracoğlu neden sürekli boş?)

“Bu sistemle başarı ancak tesadüf olur...” (18 yıllık başkanlığında F.Bahçe’ye nasıl bir sistem getirmiştir?)

“Herkes Rıdvan Hoca’nın söylediklerine kulak versin...” (Dilmen’in yorumlarına sert çıkışlar yapan Yıldırım, lehine ifadelerde Rıdvan’ı örnek göstermektedir)

YANLIŞLAR

“Serkan Çınar’ın mentörü Yusuf Namoğlu...” (Çınar’a mentörlük yapan isim 88 yaşındaki Doğan Babacan’dı.O da 6 sene önce)

“Serkan Çınarile Cüneyt Çakır Avrupa’da birlikte maç yönetiyor...” (Avrupa’da birlikte hiç maç yönetmediler)

“Hakem camiasında düzen yok...” (Hakemler gruplaşmanın hiç olmadığı bir dönemi yaşıyor. Son 3 hakem derneği seçimi tek listeyle yapıldı)

“Levent Şahin hem Adanaspor’u çalıştırıyor hem Milli Takım’da görev yapıyor...” (Şahin’in sözleşmesi donduruldu)

DOĞRULAR

“Cumhurbaşkanı ve Başbakanın dahi eleştirildiği ülkede TFF ve kurumlarına söz söylenemiyor. En ufak bir eleştiriye ceza veriliyor...”,

“Yerli oyuncuların hepsi kendini çizginin üstüne çıkmış zannediyor. Gelişme sağlayamıyorlar...”

“Federasyonda kaç kişi Başbakanla aynı maaşı alıyor...”

”Her şeyi Türk Lirasına çevirelim diyorlar ama bizden para alırken dolar alıyorlar...”

Hata bir değil ki!

Şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe sezonun ikinci yarısına sahasında aldığı Adanaspor beraberliğiyle başlarken kayıp puanların birçok sebebi vardı. Uzun süredir Saracoğlu’nu terk etmiş görünün taraftarlar bu maça da rağbet etmemişti. Yönetim, teknik heyetin beklediği transferleri bitirememişti. Hakem Serkan Çınar, Fenerbahçe’nin buz gibi penaltısını yemişti. Ama bir de sarı-lacivertli oyuncuların ver teknik heyetin hataları vardı. Kjaer’in yokluğunda görev yapan Neustadter aksadı, yeni partnerine uyum sağlamakta zorluk çeken Skrtel de ona eşlik etti! Peki ya Advocaat neler yaptı?

Sezona 4-3-3’le başlayan ancak başarılı olamayan takım, neden aynı sisteme geri dönüş yapmıştı?

Hazırlık maçlarının yıldızı yeni transfer Karavayev neden yedek soyunmuştu?

Kadro dışı bırakılan, kampa sürpriz bir şekilde katılan Aatıf nasıl ilk 11’de kendine yer bulmuştu?

Düzenli oynayan Alper Potuk kulübede otururken, düne kadar yetersiz bulunan Salih Uçan’ın kurtarıcı olarak sahaya sürülmesi ne kadar doğruydu?

Hollandalı hoca oyuncularına hesap sorarken, kendi kendine de olsa bu soruların da cevabını vermeli!

14 sayfalık cevap

∂ Fenerbahçe Kulübü, 12 Ocak’ta Yusuf Namoğlu’nun açıklamalarına verdiği cevap sonrası sevk edildiği PFDK’ya 14 sayfalık bir savunma yolladı. Sevkin usulsüz ve kural dışı olduğunun vurgulandığı yazıda, ezeli rakiplerin yaptığı çok daha sert açıklamaların görmezden gelindiğinden şikayet edildi ve o kulüp yahut yöneticilerine ceza verilmediği örnekleriyle anlatıldı. Ayrıca Yargıtay ve AİHM kararları örnek gösterilerek eleştiri hakkının cezai bir yatırımla engellenemeyeceğine vurgu yapıldı.