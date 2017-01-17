Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Beşiktaş ligde oynadığı son yedi maçta da yenilmeyen Osmanlıspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışında çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Geçtiğimiz hafta ülkemizi etkisi altına alan kar yağışının zemini olumsuz etkilediği maçta ilk yarı oldukça düşük bir tempoya sahne oldu. Karşılaşmada dengeyi bozan gol ise 20. dakikada Oğuzhan’ın pasıyla topla buluşan Talisca’dan geldi ve Brezilyalı yıldız ceza sahasına girerken yaptığı plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 44’te Mehmet Güven’in ortasıyla gole yaklaşan Vrsajevic kaleci Fabri ile çarpışınca her iki oyuncu da hafif bir sakatlık geçirdi ve ilk yarı 1-0’lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarıda neredeyse hiç yükselmeyen tempo ikinci yarıda ise hiç düşmedi. 49’da Beşiktaş ceza sahasında topla buluşan Umar Aminu gole yaklaştı ancak genç Nijeryalı’nın Adriano’ya rağmen yaptığı vuruş taça çıktı. 61’de Mehmet Güven’in atağa kalkarken kaptırdığı top Quaresma’yı gole yaklaştırdı ama Portekizli oyuncunun çaprazdan çektiği şut farklı şekilde dışarı çıktı. 80’de Beşiktaş Osmanlı kalesini ablukaya aldı ancak Talisca, Tolgay ve Kerim’in şutlarında Karcemarskas kalesini gole kapadı. Son anlarda Fabri’nin müthiş kurtarış yaptığı maçın skorunu ilan eden gol ise 90+2’de Atiba’nın kaptığı topta Cenk Tosun’dan geldi ve Beşiktaş zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Cenk için Fener kaldı

Beşiktaş’ta dün tek forvet oynayan Cenk Tosun Süper Lig’de 11. golünü şık bir vuruşla Osmanlıspor’a attı. Futbolcu daha önce sadece Osmanlı ve F.Bahçe’ye gol atamamıştı. Şimdi Tosun için ağlarını havalandıramadığı tek takım olarak Sarı Kanarya kaldı.