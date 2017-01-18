Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. İşte günün flaş transfer haberleri:

Galatasaray yönetimi, Japonya’dan Lukas Podolski için gelen cazip teklif sonrasında hedef büyüttü. Galatasaray'ın yıllardır peşinden koştuğu Edin Dzeko bu kez Aslan olabilir.

Sarı-Kırmızılılar Brezilyalı stoper Maicon’un işini bitirmeye kararlı. 28 yaşındaki savunmacının bonservisini düşürmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, önümüzdeki günlerde Brezilya’ya çıkarma yaparak stoper arayışlarına son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Match UK dergisine göre yeni yılda Premier Lig’e gerçekleşecek muhtemel transferler arasında Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma da yer alıyor. Tottenham’ın, genç futbolcu için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığının altı çizildi.

Ankara’da muhteşem bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ın genç sambacısı Talisca'nın bonservisi için adeta kampanya başlatıldı. Yönetim ise işi zor da olsa harekete geçme hazırlığında.