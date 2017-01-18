Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın bir süre önce 4.2 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Matej Mitrovic, Belçika basının gündeminden düşmüyor.

Siyah-beyazlı takıma transfer olduğu dönemde Anderlecht'in Hırvat oyuncu için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığını haberleştiren Belçika gazeteleri, şimdi de Hırvat oyuncunun kiralanabileceğini idda etti.

Walfoot internet sitesi, Beşiktaş'ın Ersan Gülüm'ü kadrosuna kattığını ve bu nedenle Mitrovic'i kiralayabileceğine yönelik Türk basınında çıkan haberleri kaynak gösterdi.

Hırvat oyuncunun kiralanacağına yönelik iddiaların ardından Anderlecht'in harekete geçeceğinin vurgulandığı haberde, Belçika ekibinin stoper problemini Mitrovic ile çözmek istediği aktarıldı.

Beşiktaş ise Mitrovic'i kiralamayı düşünmüyor. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Mitrovic'in kiralanacağına yönelik haberleri internet sitesinde yalanlamıştı.

Hırvat futbolcu, Pazartesi günü Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçın kadrosunda da yer buldu.