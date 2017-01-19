Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Celta, 64. dakikada forvetteki etkili ismi Iago Aspas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, 69. dakikada Marcelona ile beraberliği yakalasa da 70. dakikada Jonny ile yeniden skor üstünlüğü eline geçiren Celta, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Çeyrek finalin rövanşı 25 Ocak'ta Vigo'da oynanacak.

La Liga'da geçen hafta sonu deplasmanda Sevilla'ya 2-1 mağlup olan ve 40 maçlık yenilmezlik serisi rekoru sona eren Real Madrid, Celta'ya da yenilip art arda ikinci mağlubiyetini aldı. Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'ndaki son mağlubiyeti, 27 Şubat 2016 tarihinde 1-0 yenildiği ligdeki Atletico Madrid maçı olmuştu.

- Alaves yarı finale bir adım yaklaştı

Çeyrek finalin bir diğer maçında Alaves, deplasmanda Alcorcon'u 2-0 yenerek yarı finale çıkmaya çok yaklaştı.

Kral Kupası'nda çeyrek finale kalan tek 2. lig takımı olan Alcorcon'u sahasında mağlup etmeyi başaran Alaves'e galibiyeti kazandıran golleri 87. dakikada oyuna girdikten sonra 89 ve 90+3. dakikalarda İbai Gomez attı.

Kupada çeyrek finalin diğer eşleşmelerindeki Real Sociedad-Barcelona ve Atletico Madrid-Eibar müsabakaları bugün oynanacak.