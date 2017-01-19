Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun 4 büyükleri Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor, son 3 sezonda transfere büyük miktarlarda para harcadı. Dört kulüp son 3 sezonda toplam 120 futbolcuyu kadrosuna katarken; bonservis, kiralama veya imza parası olarak toplam 195 milyon 445 bin avro (Yaklaşık 790 milyon lira) ödeme yaptı. UEFA’nın Finansal Fair Play Kriterleri’ne takılan Galatasaray 1 yıl Avrupa’dan men cezası almıştı. Diğer kulüpler de harcamalarıyla sınırda geziyor. 2014-2015 sezonunda 23 futbolcuya toplam 34 milyon 20 bin avro bonservis ödeyen Trabzonspor, geride kalan 2 sezonda harcamalarını ciddi ölçüde düşürdü. Bordo-mavililer en yüksek bonservis bedelini 2014-2015 sezonunda 6 milyon avroyla Majeed Waris için öderken, Oscar Cardozo için kasasından 5 milyon avro çıkarmıştı.

Trabzonspor 45 63 milyon 350 bin €

Fenerbahçe 20 47 milyon 550 bin €

Galatasaray 28 44 milyon 645 bin €

Beşiktaş 27 39 milyon 900 bin €