Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası C Grubu’ndaki zirve mücadelesinde Fenerbahçe, namağlup lider Gençlerbirliği’ne diş geçiremedi. Gruptan çıkmayı garantileyen iki takımın Başkent’teki mücadelesinde gol perdesini açan isim Karaveyev oldu. 24’te Stoch’un ortasına kafayı çakan Ukraynalı yıldız 11’de çıktığı ilk resmi maçta ağları havalandırdı: 1-0. Ancak Fenerbahçe’nin üstünlüğü kısa sürdü. 26’da ceza sahasında Aydın’ı düşüren İsmail kırmızı kart görürken kazanılan penaltı vuruşunu Serdar Gürler gole çevirdi: 1-1. Ancak 10 kişilik Fenerbahçe, 43’e Caner’in golüyle devreyi 2-1 üstün tamamladı. İkinci yarıda eksik rakibi karşısında daha baskın bir performans sergileyen Gençler 83’te Vedat’la maçı 2-2’ye bağlayıp grup liderliği garantilerken, bir üst turda Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi olasılığı yükseklik kazandı.