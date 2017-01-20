Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Zeljko Obradovic’in sarı-lacivertli takımdaki 100. Euroleague maçında Sırp koçun beş Euroleague şampiyonluğu kazandırdığı Panathinaikos’u 84-63 yendi. Ekpe Udoh’un maç öncesi yaşadığı sakatlık sebebiyle oynamadığı maça dışarıdan yüzdeli hücumlarla başlayan Fenerbahçe, kenardan gelen Sloukas ve Bogdanovic’in de devreye girmesiyle ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğe Sloukas ve Kalinic’in sayılarıyla 5-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe, bu bölümde rakibini ikiye katladı: 32-16. Udoh’un yokluğunda forma bulan Ahmet Düverioğlu ile her iki çember altında da etkili olan temsilcimiz, devre arasına 44-28 önde girdi.

Düverioğlu maymuncuk gibi

Üçüncü çeyrekte ilk yarıda hiç süre almayan Ioannis Bourousis’i de sahaya süren Panathinaikos, Fenerbahçe’nin faul hakkını erken doldurmasının da etkisiyle sık sık çembere giderek 21 sayıya kadar çıkan farkı 14 sayıya indirdi: 56-42. Obradovic’in Ahmet Düverioğlu’nu yeniden oyuna almasıyla hücumdaki tıkanıklığı çözen Fenerbahçe son çeyreğe 60-45 önde girdi. Son çeyreğe de 5’i Ahmet Düverioğlu’ndan gelen 8-0’lık seriyle başlayan sarı-lacivertli takım farkı 23 sayıya kadar çıkardı: 68-45. Kalan sürede rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen temsilcimiz sahadan 84-63’lük galibiyetle ayrıldı.

> Uğur AKTAN