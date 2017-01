Türkiye Gazetesi

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören önceki akşam çıktığı NTV Spor’da canlı yayında konuştu, birçok konuya değindi. TFF Başkanı’nın açıklamalarında Fatih Terim ve diğer sorumlu isimlerin arkasında durması ve tam destek vermesinde kullandığı vurgu dolu cümleler MHK için gelmedi. Bu durum da spor kamuoyunda “MHK sezon sonunda gidici” algısını kuvvetlendirdi. Ligde hemen her hafta oynanan maçların sonuçlarından çok, hakem hatalarının konuşulduğu bir ortamda Demirören, “değişikliğin” sinyalini, “Ben hakemlere her zaman, ‘Adil olun. Hatanızı hata ile kapatmayın’ dedim. Bunu yapanın arkasındayım. Yapmayan zaten gider. MHK Başkanı ikinci yarıdan umutlu olduğunu söyledi. Olmazsa değerlendirmemizi yaparız” diyerek kıvılcımı yakmış oldu.

FETÖ’cü olmayan biri!

15 Temmuz sonrası yaşanan FETÖ soruşturmaları sırasında ihtiyaten bütün kurulların istifasını isteyen ve istifa mektuplarını cebine koyan Yıldırım Demirören, Kuddusi Müftüoğlu MHK’sının istifasını bir süre sonra işleme koymuştu. Yusuf Namoğlu’nun üçüncü defa göreve gelişini, “FETÖ’cü olmadığını bildiğimiz, güvendiğimiz birisini getirdik” sözleriyle açıklayan Demirören, şu anki MHK yönetimini “geçici” olarak gördüğünü ortaya koymuş oldu. 27 Şubat 2012’de TFF Başkanlığı koltuğuna oturan Demirören, bu 5 yıllık görev süresi içinde 4 ayrı MHK ile çalıştı. İlk 3 yıl (34 ay) Zekeriya Alp ile istikrar gösteren Demirören, daha sonra ortalama her sezon yeni bir MHK ile çalıştı. Namoğlu MHK’sının da 4 ay sonra ‘son kullanma tarihi’ dolmuş olacak.