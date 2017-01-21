Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ersun Yanal, Türk futbolunda önemli bir değerdir. Geçmişine baktığınızda gittiği yerlerde kalıcı izler bıraktığını ve nisan ayında şampiyonluğunu ilan ettiğini görürsünüz. Ancak Trabzonspor’daki icraatlarına baktığınızda geçmişiyle ters orantılı bir durumla karşı karşıya. Kulübün 50. Yıl yapılanmasında önemli bir yeri olan Yanal bir türlü özlenen, beklenen ve istenilen kadro iskeletini de kuramadı, ritim de tutturamadı, umut da vermedi. Sezon başı yapılan yenilik çalışması devre arasında da devam etti. Hem de ciddi şekilde. 2-3 oyuncu ile sınırlı kalınan bir durum değil. 40 üzerindeki oyuncu havuzunu bir yandan eriten bir taraftan da gelen 10’un üzerindeki oyuncuyu takıma monte etmeye çalışan Yanal’ın başarılı olduğunu söylememiz pek mümkün değil.

Yenilerle harmanlama

Trabzonspor tarih yazmaya hazırlandığı süreçte tarihinin en kötü dönemini geride bıraktı. Şimdi toparlama eğiliminde. Yönetim ekonomik krize rağmen devre arasında Mas, Pereira, Medjani (tekrar döndü), Olcay Şahan takviyesi yaptı. Forvet için de Akhisar’dan Rodallega ile anlaşma sağlandı. Ersun Yanal ise kolları tekrar sıvadı. Görevi, yenilerle sezon başının yenilerini harmanlamak ve günü kurtarmanın yanı sıra ilerisi adına da umut vermek… Hem kendi kredisi hem de yönetim adına çok ama çok önemli bir süreç. Çünkü Trabzonspor gibi sabrın az olduğu ve futbolu çok iyi bilenlerin şehrinde iş yapıyorlar.