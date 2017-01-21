Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali disiplini sağlama konusunda kararlı görünen Usta yönetimi futbolcuların yıllık ücretleri konusunda ölçüyü tecrübeli kaptana göre belirledi… Kimse Onur Kıvrak’ın 2 milyon 250 bin avroluk ücretini geçemeyecek. Sebebi ise hem ekonomik şartlar hem de değer anlamında. İlk uygulama yeni transferlerde yapıldı. Ki sezon başında Dame N’Doye’nin 2.5 milyon avroluk rakamı 1 milyon 700 bine çekilmişti. Yeni transferlerden Olcay Şahan yıllık 1 milyon 700 bin avroya, Mas 1 milyon 272 bin avro ve Pereira da yıllık 950 bin avroya ‘evet’ demişti.