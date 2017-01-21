Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası’nın statüsüne yönelik tepkilerine her gün bir yenisi ekleniyor. Sarı-lacivertliler, statünün baştan aşağı hatalarla dolu olduğunu savunarak TFF’yi eleştiri yağmuruna tutuyor ki, çok da haksız değiller! Konuyla ilgili rahatsızlıklarını uzun zamandır dile getiren Başkan Aziz Yıldırım, özellikle kupanın maddi külfetine dikkat çekiyor. Kupanın düşük prim sistemi, oyunculara ödenen maç başı paraları nedeniyle Fenerbahçe’nin kazandığı maçlarda dahi zarar etmesine sebep oluyor. Bu sebeple sarı-lacivertliler kupada ağırlıklı olarak genç oyunculara şans veriyor.

UEFA’da oynayabiliyor!

Ancak sorun sadece maddi değil! Geçtiğimiz günlerde Advocaat’ın da dile getirdiği gibi, kupanın çift ayaklı maçlar sebebiyle uzayan takvimi lig ve Avrupa mücadelesi veren takımları sıkıntıya sokuyor. Statünün en garip uygulaması ise amatör oyuncular konusunda yaşanıyor. Profesyonel takımlar bu kulvarda amatör oyuncularına forma şansı tanıyamıyor ama Bölgesel Amatör Lig takımları kupada boy gösterebiliyor. Oysa UEFA, Avrupa Ligi’nde genel listede yer almasa dahi yaş kriterlerine uyan amatör oyuncuların maçlardan sadece 1 gün önce bildirilmesi şartıyla oynamasına izin veriyor.