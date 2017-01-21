Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Orman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Darıca Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek Fenerbahçe ile eşleşmelerinin abartılacak bir durum olmadığını ve Fenerbahçe'yi sahalarında en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

ABARTILACAK BİR ŞEY DEĞİL

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi bu sezon Vodafone Arena'da iki kez ağırlayacağını aktaran Fikret Orman, büyütülecek bir durumun olmadığını kaydederek, "Normal bir maç. Çok abartılacak bir şey değil" diye konuştu.

İSTERSE GAZOZUNA OLSUN

Şu anki konsantrasyonlarının Aytemiz Alanyaspor maçı olduğunu söyleyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Derbi maçları her zaman önemlidir. İsterse gazozuna oynansın önemlidir. Vodafone Arena'da, Fenerbahçe'yi ligde zaten ağırlayacaktık. İki defa ağırlamak nasipmiş. Normal bir maç ama çok önemsiz de değil tabii. Fenerbahçe ile olan her maçı iki taraf da kazanmak ister. Kazanmak için sahaya çıkacağız ve inşallah biz kazanırız " ifadelerini kullandı.

FİKRET ORMAN'DAN FENERBAHÇE TALİMATI

Öte yandan Başkan Fikret Orman, daha önce Vodafone Arena'da, Galatasaray'ın ağırlandığı gibi, Fenerbahçe'nin de en iyi şekilde karşılanması için talimat verdi. Sarı-lacivertli taraftarların, centilmence ağırlanmasını isteyen Fikret Orman, Fenerbahçe Yönetimi'nin de aynı nezaketle karşılanmasını istedi.